В США сократились запасы нефти

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 4,715 млн баррелей и на 17 декабря составили 423,571 млн баррелей. Об этом сообщает Минэнерго США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения запасов на 2,5 млн баррелей.

На 19:25 мск февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 0,64%, до $74,45 за баррель, стоимость нефти WTI росла на 0,92%, до $71,77 за баррель.