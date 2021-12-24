https://news.day.az/world/1419776.html Председатель парламента Грузии подал в отставку
Председатель парламента Грузии подал в отставку
Председатель парламента Грузии Каха Кучава покидает должность, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
"От имени политической команды "Грузинской мечты" хочу поблагодарить его за проделанную на посту председателя парламента достойную работу", - сказал Кобахидзе.
Партию Кучава покидать не намерен.
"Естественно, Каха остается одним из лидеров нашей команды и членом политсовета нашей партии. Он будет работать над очень важным государственным проектом", - отметил Кобахидзе.
Новым председателем парламента Грузии станет Шалва Папуашвили.
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