Финляндия начнет требовать от въезжающих сертификат о вакцинации и ковид-тест

Финляндия с 28 декабря временно вводит новые ограничения для въезжающих в страну, от них будут требовать как наличия сертификата о вакцинации, так и сделанного менее чем за 48 часов до въезда теста на коронавирус. Об этом сообщило во вторник финское МВД со ссылкой на решение госсовета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новые меры были анонсированы на прошлой неделе. В частности, речь шла о том, что на границах внутри Шенгенской зоны вновь будет введен контроль.

"С 28 декабря одни и те же ограничения будут касаться всех прибывающих в Финляндию из-за границы. Решение вступает в силу сегодня и будет действовать до 16 января", - говорится в сообщении.

Ограничения затронут в первую очередь туристов из других стран. Теперь от прибывающих будет требоваться предъявить на границе сертификат о полной вакцинации от коронавируса или о перенесенном в последние полгода заболевании, а также отрицательный тест на коронавирус, сделанный менее чем за 48 часов до въезда.

Новые меры, однако, согласно данным сайта финской Погранохраны, не затронут несколько категорий въезжающих. Это финские граждане и члены их семей, обладатели финского вида на жительство, дипломаты, владельцы дач в Финляндии, люди, имеющие необходимую причину для въезда, в том числе рождение ребенка, свадьба, встреча с родственниками и другие. Кроме того, меры не будут распространяться на жителей приграничных регионов между Финляндией и Норвегией, а также Финляндией и Швецией. Для въезда они смогут предъявить сертификат либо о вакцинации, либо о перенесенном заболевании, либо о негативном тесте.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили более 80% жителей старше 12 лет, третью дозу - около 20%, однако рост числа случаев инфицирования продолжается. В связи с распространением омикрон-штамма власти ужесточили целый ряд ограничений, которые ранее были ослаблены.