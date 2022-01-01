Жителям ОАЭ запретят поездки за рубеж без полной вакцинации от COVID-19

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запретят с 10 января подданным и резидентам покидать пределы государства без наличия сертификата о полной иммунизации от коронавируса любым из одобренных в стране препаратов. Об этом сообщило в субботу государственное Информационное агентство ОАЭ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также министерство иностранных дел и международного сотрудничества устанавливают с 10 января 2022 года запрет на поездки для не вакцинированных от COVID-19 жителей ОАЭ. Для полностью вакцинированных требуется также наличие бустерной дозы препарата", - цитирует агентство совместное заявление двух ведомств.

Между тем, как уточняется, данные требования не будут распространяться на лиц, которые "освобождены от вакцинации по медицинским или гуманитарным показаниям".

Согласно последним данным, в ОАЭ с населением 9,8 млн человек с начала пандемии зарегистрировано 764 493 случая заражения коронавирусом, при этом 745 963 человека выздоровели, 2 165 пациентов умерли от вызываемых инфекцией осложнений. Темпы иммунизации в стране считаются одними из самых высоких в мире. По информации Минздрава, в ОАЭ сделано уже более 22,5 млн прививок от COVID-19: 100% подданных и резидентов, подлежащих вакцинации, получили как минимум одну дозу препарата, более 92% - две дозы.