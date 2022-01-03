Новый мэр Нью-Йорка намерен усилить борьбу с преступностью

Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в первом обращении к жителям города заявил, что намерен направить дополнительные ресурсы на борьбу с насильственными преступлениями, но в то же время заняться реформированием полицейского департамента города. Его выступление транслировалось на ресурсах мэрии города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам говорят, что мы должны выбрать между общественной безопасностью и соблюдением гражданских прав, - сказал он. - Но у нас может быть и то, и другое. Поэтому я намерен направить больше ресурсов на борьбу с насильственными преступлениями и в то же время буду работать с руководством полиции, чтобы провести ее реформу".

Адамс не уточнил, что будет подразумевать указанная реформа и какие дополнительные ресурсы будут задействованы для борьбы с преступностью, на рост которой жалуются многие жители мегаполиса.

Новый мэр Нью-Йорка также назвал важной задачей в качестве главы города борьбу с пандемией, однако также не стал объявлять о конкретных мерах в этом направлении. Он дал понять, что не хотел бы вводить новый локдаун, однако четкого ответа о планах в этом отношении не дал. "Несмотря на коронавирус и на то, что пандемия продолжается, Нью-Йорк не закрыт, он открыт и продолжает жить, потому что он сильнее, чем пандемия", - сказал он.

Третьей важной задачей мэр назвал развитие экономики города, чтобы помочь его наиболее необеспеченным жителям, однако не уточнил, о каких именно шагах идет речь.

Адамс, ранее занимавший пост главы района Бруклин, а до этого работавший в полиции города, 1 января вступил в должность мэра крупнейшего американского мегаполиса. Это второй темнокожий мэр в истории города. Как и его предшественник Билл де Блазио, Адамс принадлежит к Демократической партии, хотя занимает более центристские позиции. Однако для проведения в жизнь своих планов Адамсу предстоит найти общий язык с городским советом - законодательным собранием города, где сильны позиции демократов-прогрессистов, придерживающихся левых политических взглядов.