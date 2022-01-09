Турецкие воины выжили на острове Наргин благодаря помощи азербайджанцев

В Турции сегодня отмечается 107-я годовщина битвы при Сарыкамыше, унесшей жизни десятков тысяч сынов турецкого народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в провинции Карс на востоке Турции в воскресенье по этому случаю состоялось шествие. В мероприятии принял участие и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Рано утром в регион начали стекаться турецкие граждане всех возрастов из различных уголков страны, а также из-за рубежа.Граждане, добравшиеся до вершины Кызылчубук на автобусах из города Карс и района Сарыкамыш, подошли к месту сбора с турецкими флагами в руках.

В мероприятии среди прочих приняли участие министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр по делам семьи и социальных услуг Дерья Янык, губернатор Карса и замглавы муниципалитета Тюркер Оксуз, командующий 3-й армией генерал-лейтенант Явуз Туркгенджи, командующий 9-м корпусом генерал-майор Эрхан Узун, депутаты от правящей партии справедливости и развития Ахмет Арслан и Юнус Кылыч, а также ряд политиков и чиновников.

В своем выступлении в рамках мероприятия министр национальной обороны Хулуси Акар упомянул о поддержке Азербайджана в этот тяжелый период для Турции.

"В этот знаменательный день, когда мы чтим память шехидов Сарыкамыша, мы хотели бы выразить признательность и признательность нашим азербайджанским братьям, протянувшим руку помощи нашим содатам, попавшим в плен на Кавказском фронте, когда они содержались на острове Наргин. Когда наши воины, находясь в крайне тяжелых условиях в лагере для военнопленных на острове Наргин, боролись за жизнь, они смогли вздохнуть спокойно и выжить благодаря помощи азербайджанских тюрок. Так же, как в ходе исторического процесса мы вместе с нашими азербайджанскими братьями пережили беды и трудности, мы и впредь как "два государства - одна нация" будем вместе и в горе, и в радости", - сказал Акар.

Отметим, что в сражении при Сарыкамыше (декабрь 1914 - январь 1915 годов) в ходе Первой мировой войны участвовали войска Османского государства и части русской армии. Османские войска стремились освободить от оккупации захваченные территории страны. В сражении погибло до 90 тыс. сынов Турции, большинство из которых замерзло в лютую стужу.