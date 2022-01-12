В Тунисе вводят комендантский час

Власти Туниса вводят комендантский час, чтобы усилить противодействие распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду телеканал Nessma, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с постановлением правительства, начиная с 13 января, населению будет запрещено выходить на улицу с 22:00 до 05:00. В эти часы также будет приостановлена любая деятельность в стране, работа коммерческих и государственных предприятий.

Тунисские власти также приняли решение отменить или отсрочить массовые мероприятия и усилить меры санитарно-эпидемиологической безопасности на границе. Наряду с этим правительство призвало всех граждан воздержаться от поездок в другие страны и соблюдать принятые Минздравом профилактические меры.

По информации телеканала, комендантский час вводится на две недели с возможностью продления в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Власти Туниса подтвердили, что вышеуказанные меры были приняты на основании рекомендаций Научного комитета по борьбе с коронавирусом.