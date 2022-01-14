В Великобритании испугались введения цифровой валюты

Возможное введение Банком Англии цифрового фунта стерлингов для широкого использования может нанести удар по финансовой стабильности Великобритании и конфиденциальности данных, а также повысить стоимость кредитов.

Об этом говорится в докладе британских парламентариев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авторы боятся, что конфиденциальность "учетных записей может быть нарушена из-за узких мест в кибербезопасности". Кроме того, "централизованная система цифровой валюты, которая станет важным элементом национальной инфраструктуры, может оказаться мишенью для атак со стороны враждебных государств", сказано в докладе. Среди плюсов цифровой валюты парламентарии называют повышение эффективности торговли ценными бумагами.