В Венгрии разрешили делать четвертую прививку от COVID-19

Опасаясь вспышки нового штамма коронавируса, правительство Венгрии разрешило делать четвертую привику от коронавируса. Об этом в четверг, 13 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на руководителя аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергея Гуляша, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Четвертую прививку от COVID-19 может сделать любой после консультации с врачом, постановление об этом будет опубликовано на этой неделе", - отметил он.

В Венгрии ожидают значительный рост количества случаев заражения из-за омикрона, передает агентство.

Кроме того, венгерское правительство сократило с 10 до 7 дней срок карантина. Гуляш также сообщил, что люди могут выходить из него даже через 5 дней, если получат отрицательный результат теста.