Скончалась народная артистка России, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. Об этом сообщается на сайте МХТ имени Чехова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вознесенская умерла в возрасте 78 лет. Причина смерти актрисы не раскрывается. В театре отметили, что информация о времени и месте прощания и похорон будет объявлена позже.

Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. Обучалась в Школе-студии МХАТ. В 1963 году вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова. В 1965 году, по окончании Школы-студии, Вознесенская была принята в труппу "Современника". После ухода из "Современника" актера и режиссера Олега Ефремова перешла вслед за ним во МХАТ. После раскола театра в 1987 году осталась с ним в учреждении, получившем название МХТ имени Чехова.

На большом экране Вознесенская дебютировала в 1966 году. Широкую популярность ей принесла главная женская роль в фильме "Майор Вихрь". Она также известна по таким картинам, как "Гараж", "Вокзал для двоих" и "Авария - дочь мента".

Супруг актрисы Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет. Известно, что народный артист РСФСР умер от сердечного приступа.