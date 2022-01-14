Скончалась народная артистка России
Depozit faizini öncədən al!

Скончалась народная артистка России, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. Об этом сообщается на сайте МХТ имени Чехова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вознесенская умерла в возрасте 78 лет. Причина смерти актрисы не раскрывается. В театре отметили, что информация о времени и месте прощания и похорон будет объявлена позже.

Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. Обучалась в Школе-студии МХАТ. В 1963 году вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова. В 1965 году, по окончании Школы-студии, Вознесенская была принята в труппу "Современника". После ухода из "Современника" актера и режиссера Олега Ефремова перешла вслед за ним во МХАТ. После раскола театра в 1987 году осталась с ним в учреждении, получившем название МХТ имени Чехова.

На большом экране Вознесенская дебютировала в 1966 году. Широкую популярность ей принесла главная женская роль в фильме "Майор Вихрь". Она также известна по таким картинам, как "Гараж", "Вокзал для двоих" и "Авария - дочь мента".

Супруг актрисы Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет. Известно, что народный артист РСФСР умер от сердечного приступа.