Цены на нефть подскочили

Цены на нефть перешли к росту днем в пятницу после непродолжительного периода снижения утром, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:55 по бакинскому времени в пятницу составляет $85,3 за баррель, что на $0,83 (0,98%) больше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,85 за баррель, что на $0,73 (0,89%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Нефтяные цены могут продемонстрировать недельный рост четвертый раз подряд на фоне признаков сохранения мирового спроса, несмотря на новый штамм коронавируса "омикрон", пишет Trading Economics.