МИД России о встрече спецпредставителей Турции и Армении

"Стороны проявили готовность вести диалог в конструктивном, неполитизированном ключе".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД России в связи с московской встречей спецпредставителей Турции и Армении.

"Условлено о продолжении поиска точек соприкосновения, что работало бы во благо народов двух стран, в интересах стабильности и экономического процветания региона", - подчеркивается в заявлении МИД России.