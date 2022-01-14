https://news.day.az/world/1426948.html МИД России о встрече спецпредставителей Турции и Армении - ЗАЯВЛЕНИЕ
МИД России о встрече спецпредставителей Турции и Армении - ЗАЯВЛЕНИЕ
"Стороны проявили готовность вести диалог в конструктивном, неполитизированном ключе".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД России в связи с московской встречей спецпредставителей Турции и Армении.
"Условлено о продолжении поиска точек соприкосновения, что работало бы во благо народов двух стран, в интересах стабильности и экономического процветания региона", - подчеркивается в заявлении МИД России.
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