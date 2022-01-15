Подробности страшного ДТП в Москве

Водитель иномарки, столкнувшейся с автобусом на Варшавском шоссе в Москве, рассказал свою версию произошедшего.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам мужчины, ДТП не удалось избежать из-за погодных условий.

"Если посмотрите запись с видеорегистратора, там видно, что поворотник был включен. Дело в том, что на видеорегистраторе не видно, что я затормозил. Машину занесло, не остановилась. То есть это не моя вина, это погодные условия", - сказал Нарек, отвечая на вопросы журналистов.

Мужчина также прокомментировал информацию о том, что он оказывал услуги такси. По словам водителя, он не "таксует", и ехал в момент аварии по своим делам.

"На машине есть лицензия, но она не под такси. Никто не запрещает мне иметь на машине лицензию. Я не "таксую", но машина моя. Она ранее была под такси", - заявил водитель.

Сотрудник предприятия-перевозчика автобуса рассказал, что младенец, который после ДТП был доставлен в больницу, травм не получил, его направили на обследование.

"Ребенка увезли исключительно для того, чтобы обследовать, Ребенок никаких травм не получил", - сотрудник безопасности дорожного движения предприятия-перевозчика Олег Дрожжин.

Он отметил, что после аварии в автобусе повреждено лобовое стекло, а также левое крыло.

"Это было перестроение из второго ряда через первый на поворот направо. Мощного удара не было", - сказал Дрожжин.

Напомним, сегодня утром на Варшавском шоссе в Москве столкнулись автобус и автомобиль Hyundai. По предварительным данным, водитель такси во время обгона не справился с управлением и зацепил автобус, в результате чего тот врезался в мачту освещения.

По информации Госавтоинспекции Москвы, пострадали девять человек, в том числе ребенок.