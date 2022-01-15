Нидерланды смягчают локдаун

Правительство Нидерландов ослабляет строгие ограничительные меры, введенные в середине декабря для борьбы с распространением коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что на данный момент открыть все сферы деятельности не представляется возможным, но смогут возобновить свою работу магазины, не продающие товары первой необходимости, до пяти вечера могут принимать клиентов тренажерные залы, салоны красоты и парикмахерские.

"Мы сейчас сосредоточены на простой задаче - это оценка интенсивности и длительности контактов. Конечно, есть разница между магазинами и индустрией общественного питания, есть разница между нахождением в театре или каком-то другом зале. К тому же, если мы сейчас откроем музеи, это приведет бы передвижениям между регионами. Поэтому нам пришлось сделать выбор. Если мы откроем все сразу, то число заражений значительно повысится, мы сначала хотим проверить эффект от данных мер и собрать информацию о происходящем в других странах", - сказал глава правительства.

Заведения общепита и сферы культуры пока останутся закрытыми. Возобновляются занятия в средних и высших учебных заведениях. О новых послаблениях может быть объявлено 25 января.

Практически полный локдаун действует в Нидерландах уже несколько недель.

Бустерная в стране вакцинация набирает темпы: к настоящему моменту почти 50% взрослого населения страны получили дополнительную прививку.