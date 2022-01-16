В Сербии проходит референдум

Референдум по вопросу изменения конституции Сербии в области правосудия стартовал в воскресенье. Как сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК), в стране пункты для голосования открылись в 07:00 по местному времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Гражданам предстоит ответить на вопрос: "Вы за подтверждение акта об изменении Конституции Республики Сербия?" При этом голосующие должны будут ответить на вопрос "да" или "нет".

Изменения, вынесенные на референдум, касаются правосудия, а именно избрания судей и прокуроров. Если граждане поддержат изменения в конституцию, то судьи больше не будут избираться в Народной скупщине (парламенте), а это будет делать Высокий совет судейства, состоящий из 11 человек - шести судей, избранных другими судьями, четырех юристов, избранных парламентом и председателя Верховного суда. В выборах судей больше не смогут принимать участие министр юстиции, председатель Верховного кассационного суда, председатель парламентского комитета по правосудию. Отменяется трехлетний испытательный срок для судей.

Государственные прокуроры в случае принятия поправки также будут избираться не парламентом по предложению правительства, а Высоким советом прокуроров. Он будет состоять из 11 человек - пяти общественных прокуроров, четверых членов, избираемых в парламенте квалифицированным большинством (2/3 от всех голосов), а также из министра юстиции и верховного прокурора. Кроме того, упраздняется должность заместителей прокуроров.