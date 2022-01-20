В Колумбии прогремели 2 взрыва

По меньшей мере двое полицейских погибли и еще один получил ранения в результате нападения неизвестных в колумбийском муниципалитете Эль-Багре, департамент Антьокия на севере страны.

Об этом сообщает местная газета El Espectador, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По предварительной информации, инцидент произошел в ночь на четверг. Неизвестные атаковали патрульных с помощью взрывных устройств. Предположительно за преступлением стоят члены преступной группировки "Клан залива". По мнению правоохранителей, нападение могло стать местью за арест трех ее членов ранее на этой неделе.

Кроме того, в ночь на четверг в городе Саравена на северо-востоке страны взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погиб один человек и еще пятеро получили ранения. К этому нападению, считают власти, причастны бывшие члены распущенной организации "Революционные вооруженные силы Колумбии".