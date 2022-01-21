Чипирования домашних питомцев не будет, но идентификация возможна

Кошек, собак и других домашних питомцев планируют включить в закон об обязательной маркировке и учете животных.

Это предлагается делать для того, чтобы было легче искать тех, кто потерялся, и привлекать к ответственности владельцев, которые безжалостно выбрасывают своих питомцев на улицу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом в интервью "5-ой студии" рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он подчеркнул, что речь идет не о чипировании, а об учете идентификации питомцев.

"Система должна работать следующим образом. Человек хочет зарегистрировать животное. Он приходит в учреждение, животное заносят в систему данных. Это не стоит для владельца ничего. Вторая позиция - удобство. Ключевым является то, чтобы для человека процедура не была обременительной с точки зрения временных затрат, поездок куда-то и так далее. Это должно быть недалеко от дома", - объяснил Бурматов.