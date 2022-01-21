Экс-президент Польши заразился коронавирусом

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом. Об этом политик рассказал на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я инфицирован. Болит голова. Не могу согреться", - рассказал 78-летний Валенса. Он подчеркнул, что три раза вакцинировался от коронавирусной инфекции. Бывший глава государства отметил, что не чувствует собственного тела и ничего не может с этим сделать.