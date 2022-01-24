Разбитые витрины и разбросанные бумаги: Брюссель после протестов

Появилось видео последствий митингов против антиковидных мер в Брюсселе. Видео было сделано возле штаб-квартиры Европейской службы внешних связей. На кадрах можно увидеть, в частности, разбитые витрины и разбросанные бумаги, передает Day.Az.

Как сообщает корреспондент "Известий", несмотря на то, что демонстрации закончились, на улицах много полицейских. Продолжаются погромы и столкновения с правоохранителями.

По данным полиции, на протесты в Брюсселе вышли около 50 тысяч человек. Организовала акцию организация, выступающая против COVID-ограничений. Демонстрация, согласованная с властями, стала пятой за два месяца акцией против антикоронавирусных ограничительных мер. К бельгийцам на акции присоединились граждане ряда стран Европы.