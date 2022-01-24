На президента Буркина-Фасо совершили покушение

Неудачная попытка покушения была совершена на президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление правящей в африканской стране партии "Народное движение за прогресс".

В документе утверждается, что также была разграблена частная резиденция главы государства. О том, где находится Каборе, в заявлении возглавляемой им партии не сообщается.

Ранее буркинийский новостной портал leFaso передал, что военные в ночь на понедельник атаковали и захватили частный дом Каборе в квартале Патт-д'Уа в столице страны Уагадугу. Однако главе государства удалось под прикрытием охраны из числа жандармерии вовремя скрыться. Портал не исключает, что Каборе ранен.

Группа военных под руководством подполковника Поль-Анри Сандаого Дамибы подняла 23 января в Буркина-Фасо мятеж. В ночь на понедельник мятежники атаковали резиденцию главы государства. Пока сохраняется неопределенность, где сейчас находится президент страны Рок Марк Кристиан Каборе. Ведущие западные агентства со ссылкой на источники передавали, что он арестован мятежниками и содержится на одной из армейских баз в Уагадугу. В то же время местные СМИ сообщают, что президент охраняется верным ему подразделением жандармерии и может оставаться на территории столичной базы Паспанга.