Япония вводит систему дотаций для сдерживания цен на бензин

Правительство Японии решило ввести систему дотаций из государственного бюджета для сдерживания цен на бензин, а также другие виды топлива из углеводородов. Об этом объявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава ведомства отметил, что цены на бензин самой распространенной марки "регулар" превысили 170 иен ($1,5) за литр. Это считается критически важной предельной отметкой, уточнил Хагиуда.

По его словам, система дотаций для сдерживания цен на бензин вводится впервые".