https://news.day.az/world/1429622.html Япония вводит систему дотаций для сдерживания цен на бензин
Япония вводит систему дотаций для сдерживания цен на бензин
Правительство Японии решило ввести систему дотаций из государственного бюджета для сдерживания цен на бензин, а также другие виды топлива из углеводородов. Об этом объявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Глава ведомства отметил, что цены на бензин самой распространенной марки "регулар" превысили 170 иен ($1,5) за литр. Это считается критически важной предельной отметкой, уточнил Хагиуда.
По его словам, система дотаций для сдерживания цен на бензин вводится впервые".
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