Занесенный снегом аэропорт Стамбула сняли на видео

Снежный буран парализовал работу аэропорта в турецком Стамбуле. Во вторник, 25 января, власти объявили запрет для местных жителей пользоваться личным транспортом из-за возникших сугробов, многочисленных проблем на дорогах.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в заявлении, распространенном администрацией провинции, указано, что погодные условия продолжают ухудшаться. В центральных районах высота сугробов превышает 40 сантиметров. Коммунальные службы направили все силы на уборку улиц и шоссе. В зоне снежного бедствия зафиксированы многочисленные ДТП и заторы.

"Согласно последним прогнозам синоптиков, ситуация с ухудшением погодных условий в нашей провинции продолжится. В связи с этим до 13:00 не разрешается выезжать на дороги на личном автотранспорте. Также продолжится действие запрета на въезд в город для машин, прибывающих с востока и запада страны", - сообщили в администрации Стамбула.