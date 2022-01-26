Грабитель избил администратора кафе до полусмерти

26 января в городе Бирске, по предварительным данным, около шести утра неизвестный мужчина, облаченный в камуфляжную форму, зашел в кафе "Манго".

По некоторым сведениям, он сразу же принялся избивать администратора кафе. Сообщается, что после этого он забрал наличные из кассы и скрылся. Девушка находится в тяжелом состоянии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой", устанавливается его личность и ведутся поиски.