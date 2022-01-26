https://news.day.az/world/1430110.html Грабитель избил администратора кафе до полусмерти - ВИДЕО
Грабитель избил администратора кафе до полусмерти - ВИДЕО
26 января в городе Бирске, по предварительным данным, около шести утра неизвестный мужчина, облаченный в камуфляжную форму, зашел в кафе "Манго".
По некоторым сведениям, он сразу же принялся избивать администратора кафе. Сообщается, что после этого он забрал наличные из кассы и скрылся. Девушка находится в тяжелом состоянии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой", устанавливается его личность и ведутся поиски.
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