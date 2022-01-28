Глава Пентагона обсудит с компаниями ускорение разработки гиперзвукового оружия

Министр обороны США Ллойд Остин намерен 3 февраля провести встречу с главами ряда компаний, чтобы обсудить пути ускорения разработки гиперзвуковых вооружений. Об этом сообщила в среду американская газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам источников издания, "Пентагон хочет ускорить работу в рамках программы создания гиперзвуковых вооружений, чтобы не отстать от России и Китая". Как говорится в материале, "3 февраля <...> Остин планирует встретиться с исполнительными директорами примерно десятка оборонных компаний, чтобы наметить пути решения проблемы". Во встрече примут участие первый заместитель Остина Кэтлин Хикс, а также заместитель главы Пентагона Хайди Шу, отвечающая за вопросы, касающиеся научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

По сведениям издания, Остин полагает, что на разработку указанных видов вооружений выделено недостаточно средств. Как отмечается в публикации, в Пентагоне полагают, что РФ и Китая обгоняют США на данном направлении.