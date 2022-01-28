Япония присоединилась к проекту реактора на быстрых нейтронах компании Билла Гейтса

Японское агентство по атомной энергии, а также две крупные японские корпорации - Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi FBR Systems подписали соглашение с энергетической компанией TerraPower, сооснователем которой является Билл Гейтс, об участии в проекте строительства реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Об этом в четверг сообщила ведущая деловая газета Японии Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в рамках сотрудничества стороны будут проводить обмен ядерными технологиями. В частности, Япония поделится опытом, полученным в ходе работы с собственным реактором-размножителем на быстрых нейтронах "Мондзю", которую было решено ликвидировать в 2016 году. Японская сторона также будет занята в разработке технологий, связанных с безопасностью эксплуатации реактора.