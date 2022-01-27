Турция, Катар и талибы обсудили вопросы управления аэропортом Кабула

Переговоры по вопросам эксплуатации аэропорта Кабула состоялись в четверг в Дохе с участием делегаций Катара, Турции и захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан". Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД эмирата, опубликованном на его сайте.

"Сегодня в Дохе завершилась трехсторонняя встреча делегаций Государства Катар, Турецкой Республики и [сформированного талибами] временного правительства Афганистана по вопросам управления международного аэропорта Кабула. В ходе консультаций был согласован ряд ключевых пунктов относительно эксплуатации воздушной гавани", - подчеркивается в сообщении.

В нем отмечается, что предыдущий раунд переговоров по данному вопросу состоялся на прошлой неделе в столице Афганистана. Как указали в катарском внешнеполитическом ведомстве, на следующей неделе должна пройти заключительная встреча по кабульскому аэропорту, однако место ее проведения пока не уточняется.