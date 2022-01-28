https://news.day.az/world/1430687.html Лавина парализовала движение на магистрали в Северной Осетии - ВИДЕО
Лавина парализовала движение на магистрали в Северной Осетии - ВИДЕО
Лавина обрушилась на Транскавказскую магистраль в Северной Осетии на участке Бурон - Рокский тоннель, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Снежная масса полностью перекрыла дорогу. В настоящее время движение там запрещено с 08:00 утра.
По данным экстренных служб, в горных районах республики выше 1500 метров сохраняются риски схода лавин.
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