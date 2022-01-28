Лавина парализовала движение на магистрали в Северной Осетии

Лавина обрушилась на Транскавказскую магистраль в Северной Осетии на участке Бурон - Рокский тоннель, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Снежная масса полностью перекрыла дорогу. В настоящее время движение там запрещено с 08:00 утра.

По данным экстренных служб, в горных районах республики выше 1500 метров сохраняются риски схода лавин.