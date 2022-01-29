https://news.day.az/world/1430940.html В Грузии растет число заболевших коронавирусом
В Грузии растет число заболевших коронавирусом
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 18 274 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 41 человек умер.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 1 145 508, число умерших -14 911.
Выздоровели 995 328 человек.
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