В Грузии растет число заболевших коронавирусом

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 18 274 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 41 человек умер.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 1 145 508, число умерших -14 911.

Выздоровели 995 328 человек.