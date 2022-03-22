В Грузии отменят обязательный масочный режим на улице

Правительство Грузии в связи с улучшением эпидемической обстановки с распространением коронавируса приняло решение с 28 марта отменить масочный режим на улице. Ношение масок будет обязательным лишь в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщил во вторник глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Георгий Гибрадзе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 28 марта упраздняется обязательство носить маски в открытых пространствах. Их ношение будет лишь иметь рекомендательный характер. В общественном транспорте и закрытых помещениях обязательство носить маски на данном этапе будет сохранено", - сказал Гибрадзе на брифинге после заседания координационного совета.

Вместе с тем правительство приняло решение упразднить также и ограничения на число людей, принимающих участие в социальных и спортивных мероприятиях. Кроме того, сотрудники госучреждений, работающие удаленно, с 28 марта вернутся на свои рабочие места. Межведомственный координационный совет также решил упразднить обязательную самоизоляцию для граждан Грузии, возвращающихся из-за рубежа без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Все ограничения действовали в республике с 2020 года.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. В стране уже прошло несколько волн пандемии. В декабре прошлого года в республике выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон". В феврале текущего года Минздрав заявил, что шестая волна коронавируса пошла на спад.

За время пандемии в Грузии, население которой составляет более 3,7 млн человек, выявлены 1 643 295 случаев заражения, от осложнений болезни скончались 16 678 пациентов. В Грузии с 15 марта 2021 года идет вакцинация от коронавируса препаратами компаний Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По данным Минздрава, оба компонента вакцины с начала кампании получили 1 254 202 человека, что составляет 43,6% взрослого населения.