Саакашвили переведут из тюрьмы в клинику
Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе сообщил, что министерство предложит экс-президенту Михаилу Саакашвили перевод из тюрьмы в частную клинику "Вивамед", чтобы избежать возможных осложнений для здоровья, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам Брегадзе, Грузия всегда действует исходя из интересов здоровья и жизни любого человека.
"Соответственно, как и в случае с любым другим заключенным, с целью избежания возможных осложнений Михаилу Саакашвили будет сделано предложение о его перевозке в клинику "Вивамед", где его обследуют и назначат лечение", - сказал он.
Глава Минюста пояснил, что такое решение принято из-за частичного отказа политика от лечения в тюрьме.
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