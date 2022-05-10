Саакашвили переведут из тюрьмы в клинику

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе сообщил, что министерство предложит экс-президенту Михаилу Саакашвили перевод из тюрьмы в частную клинику "Вивамед", чтобы избежать возможных осложнений для здоровья, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Брегадзе, Грузия всегда действует исходя из интересов здоровья и жизни любого человека.

"Соответственно, как и в случае с любым другим заключенным, с целью избежания возможных осложнений Михаилу Саакашвили будет сделано предложение о его перевозке в клинику "Вивамед", где его обследуют и назначат лечение", - сказал он.

Глава Минюста пояснил, что такое решение принято из-за частичного отказа политика от лечения в тюрьме.