В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в субботу около села Самеба края Квемо Картли.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга.

По данным ведомства, эпицентр находился в 25 км к юго-западу от города Дманиси. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Оно произошло в 21:14 по местному времени.

О жертвах и разрушениях информации нет.