https://news.day.az/world/1461881.html В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,4
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в субботу около села Самеба края Квемо Картли.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга.
По данным ведомства, эпицентр находился в 25 км к юго-западу от города Дманиси. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Оно произошло в 21:14 по местному времени.
О жертвах и разрушениях информации нет.
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