В России стали чаще воровать продукты в магазинах

С февраля по апрель 2022 года в российских магазинах заметно участились случаи воровства. Об этом со ссылкой на данные компании-разработчика систем видеоаналитики NTechLab сообщило издание РБК, передает Day.Az.

В среднем за указанный период в одном магазине было зарегистрировано 130 краж, что на 18% больше, чем в феврале - апреле 2021 года. Речь идет не только о продуктовых супермаркетах, но и о магазинах одежды, детских товаров, товаров для дома и не только.

Однако аналитики все равно выделили именно категорию продовольственных магазинов, поскольку в них шоплифтинг расцвел особенно ярко. Например, в компании отметили, что продукты зачастую похищаются буквально корзинками. Таких случаев стало на 27% больше.

Помимо того, средний размер ущерба, который наносят воры магазинам за раз, вырос до 1,5 тыс. руб., что на 25% больше, чем было годом ранее. Особенно активно в этом году злоумышленники выносят товары, которые лежат на кассах самообслуживания: таких случаев стало на 34% больше.