В Эстонии пройдут совместные с НАТО учения

В Эстонии в понедельник, 16 мая, начнутся масштабные учения с участием военнослужащих из стран НАТО. Об этом сообщается на сайте Главного штаба Сил обороны страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В штабе сообщили, что учения названы Siil 2022. В них примут участие 15 тысяч военнослужащих Эстонии, а также союзники из десяти стран Североатлантического альянса.

Учения закончатся 3 июня. Они пройдут на юго-востоке страны и на Центральном полигоне Сил обороны. В учениях примут участие 1-я и 2-я пехотные бригады, подразделения киберкомандования, а также службы тыла и члены военизированного ополчения "Союз обороны".

Учения Сил обороны Siil - крупнейшие в Эстонии. До этого они проходили в 2008, 2015 и в 2018 годах.