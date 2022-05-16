Двухметровая акула напугала отдыхающих на Ибице

Туристы, отдыхающие на Ибице, сфотографировали двухметровую акулу, плавающую рядом с пляжем. Об этом пишет издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Местные жители и туристы сняли на видео акулу, плавающую вдоль побережья бухты Сан-Антонио в испанской Ибице. Первым видео с заблудившейся рыбой выложил бизнесмен с Ибицы Мартин Мейкпис.

"Печально видеть. Двухметровая акула на мелководье прямо сейчас в Кало-дес-Моро, Ибица", - подписал он свой пост в Twitter.

Предположительно, это голубая акула, которая "заблудилась" и приплыла на мелководье. Сотрудники местного совета по охране окружающей среды уже отправились в этот район. В начале мая спасатели уже замечали акулу на пляже на Майорке.

Голубые акулы часто заплывают на пляжи популярных испанских курортов. Так, в 2016 году, голубая акула напала на отдыхающего в Эльче вблизи Аликанте. 40-летний мужчина был срочно доставлен в больницу, где ему наложили швы на руку. Позже, в августе 2018, туристы заметили крупную голубую акулу вблизи многолюдного пляжа Калас-де-Майорка на восточном побережье острова.