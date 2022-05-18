Ветрогенераторы приспособят к переменчивому ветру

В этом месяце в Climate Now есть уникальная возможность посетить строящийся в Испании парк ветряных турбин и узнать, как отрасль возобновляемой энергетики справляется со столь переменчивым ветром. Проблема тесно увязана с изменением климата. А что происходит с планетой, мы ежемесячно узнаем благодаря данным спутниковой программы "Коперник", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Нетипично жаркий апрель

В прошлом месяце температура на планете была на 0,3°C выше среднего показателя 1991-2020 годов. Таким образом, мы пережили шестой самый теплый апрель за всю историю наблюдений.

В Европе апрельские значения были близкими к средним для этого времени года.

А в некоторых других регионах ученые отмечали температурные аномалии. Так, на северо-западе Индии и в Пакистане был зафиксирован самый жаркий апрель за всю историю наблюдений: там температура достигала 49 градусов. От нетипичной жары пострадали Египет и Судан.

А теперь к осадкам. Здесь, в Европе мы видим, как за зимней засухой на востоке Испании выпало осадков больше среднего. А в Великобритании и Италии в прошлом месяце дождей было меньше обычного.

Как приручить ветер?

Как сектор ветряных турбин решает проблему непостоянства ветра? Мы заинтересовались этим вопросом после того, как служба "Коперник" обнародовала данные за 2021-й. Из них следовало, что в прошлом году в некоторых районах северо-западной Европы наблюдалась самая низкая среднегодовая скорость ветра с 1979 года!

Одновременно в восточном Средиземноморье ветры достигали скорости, превышающей среднестатистическую.

Специалисты годами наблюдают за ветром прежде чем решить, какой участок выбрать для строительства турбин. С учетом всех параметров здесь, в испанской Андалузии, они остановились на протяженной долине со стекающим в нее холмом.

Иван Юсте, руководитель отдела энергетических ресурсов компании IBERDROLA, рассказывает об особенностях настройки ветряка: "Гондола ветрогенератора настроена на то, чтобы ловить доминирующие потоки, а лопасти мы крепим с таким шагом, чтобы оптимизировать выработку электроэнергии".

Турбины здесь крутятся уже 20 лет, специалисты знают, что новым ветрякам придется подстраиваться под новые условия: на фоне глобального потепления климата ветра становятся более изменчивыми.

"Действительно, мы наблюдаем, что ветер в последние годы стал более изменчивыми, это, должно быть, связано с потеплением климата, - отмечает Юсте. - Мы, как операторы парка ветряков, должны следить чтобы они оставались в наилучшем техническом состоянии, в рабочем режиме, готовые "ловить" ветер, как только он подует".

Новые альтернативы

IBERDROLA управляет 284 ветряными электростанциями по всему миру. Ей необходимы данные о динамике климата, чтобы убедиться, что подконтрольные ей парки генераторов находятся в оптимальных точках прохода воздушных потоков.

В безветренный период специалисты проводят техническое обслуживание турбин. В планах команды - освоение и других возобновляемых источников энергии. Густаво Морено отвечает за эти направления. "Летом, когда солнечно и безветрено, фотовольтаические панели обеспечивают выработку энергии, - рассказывает он. - Очень важно, чтобы альтернативные источники дополняли друг друга, в зависимости от конкретной метеоситуации".

Команда монтирует новые ветряные турбины мощностью 5 мегаватт - самые масштабные и мощные в Испании. Они способны работать и в условиях слабого ветра. Суммарная мощность трех генераторов сопоставима с показателями, которые обеспечивали 14 ветряков прежнего поколения.

Алехандро Арранс, руководитель проекта, показывает и рассказывает: "Наши турбины лучше используют ветер. Они расположены выше, у них шире площадь захвата. Речь идет о площади в 16 тысяч квадратных метров! С меньшим количеством установок мы получаем мощность, сопоставимую или даже превышающую показатели, которые имели со старыми ветряными турбинами".