https://news.day.az/world/1462412.html Автомобиль влетел в отбойник в Москве, есть погибший - ВИДЕО
Автомобиль влетел в отбойник в Москве, есть погибший - ВИДЕО
Смертельное ДТП произошло на юге Москвы. Там автомобиль влетел в отбойник и опрокинулся на газон, один человек погиб.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на Третьем транспортном кольце около 1-го Кожуховского проезда.
Автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, после чего отлетел на газон и опрокинулся. Один человек скончался на месте.
В ГИБДД отметили, что еще три человека пострадали.
Дептранс Москвы уточняет, что на месте событий работают экстренные службы.
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