Автомобиль влетел в отбойник в Москве, есть погибший

Смертельное ДТП произошло на юге Москвы. Там автомобиль влетел в отбойник и опрокинулся на газон, один человек погиб.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на Третьем транспортном кольце около 1-го Кожуховского проезда.

Автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, после чего отлетел на газон и опрокинулся. Один человек скончался на месте.

В ГИБДД отметили, что еще три человека пострадали.

Дептранс Москвы уточняет, что на месте событий работают экстренные службы.