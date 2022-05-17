Американский предприниматель и основатель Tesla Илон Маск назвал условие покупки Twitter. По его словам, сделка не будет завершена, пока соцсеть не докажет, что доля фейковых аккаунтов в ней не превышает пяти процентов. Об этом рассказал сам Маск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что глава Twitter ранее отказался предоставлять доказательства. Маск подчеркнул, что пока этого не произойдет, сделка не сможет сдвинуться с мертвой точки. Предприниматель настаивает, что сейчас пятая часть аккаунтов в соцсети - поддельные.