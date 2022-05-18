https://news.day.az/world/1462696.html Голодные бунты захлестнули Иран - ВИДЕО
Голодные бунты захлестнули Иран - ВИДЕО
Новая волна голодных бунтов охватила сразу несколько провинций Ирана. Тысячи человек вышли на улицы из-за резкого скачка цен на продукты питания. Для небогатых районов это означает верную смерть, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Местные жители массово грабят магазины и продуктовые склады. Чтобы подавить протесты, власти мобилизовали силы безопасности. Задержанных десятки. В одном из городов демонстранты напали на силовиков и подожгли полицейские машины.
По данным властей, впереди очередной скачок цен - масло, курица и молоко подорожают на 300 процентов! И сейчас все больше жителей выходят с требованием отставки правительства.
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