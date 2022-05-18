Голодные бунты захлестнули Иран

Новая волна голодных бунтов охватила сразу несколько провинций Ирана. Тысячи человек вышли на улицы из-за резкого скачка цен на продукты питания. Для небогатых районов это означает верную смерть, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Местные жители массово грабят магазины и продуктовые склады. Чтобы подавить протесты, власти мобилизовали силы безопасности. Задержанных десятки. В одном из городов демонстранты напали на силовиков и подожгли полицейские машины.

По данным властей, впереди очередной скачок цен - масло, курица и молоко подорожают на 300 процентов! И сейчас все больше жителей выходят с требованием отставки правительства.