В Южной Корее связывают вспышку COVID-19 в КНДР с военным парадом

Первая подверженная вспышка заболеваемости коронавирусом в Северной Корее началась после массового военного парада, который прошел в Пхеньяне в апреле. Об этом сообщает южнокорейской агентство Newsis, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Число подтвержденных случаев коронавируса среди участников парада увеличивается", - рассказал источник.

Он уточнил, что сейчас Национальное управление по чрезвычайным ситуациям проводит тестирование курсантов, которые принимали участие в мероприятии.