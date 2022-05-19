https://news.day.az/world/1463066.html В Южной Корее связывают вспышку COVID-19 в КНДР с военным парадом
В Южной Корее связывают вспышку COVID-19 в КНДР с военным парадом
Первая подверженная вспышка заболеваемости коронавирусом в Северной Корее началась после массового военного парада, который прошел в Пхеньяне в апреле. Об этом сообщает южнокорейской агентство Newsis, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Число подтвержденных случаев коронавируса среди участников парада увеличивается", - рассказал источник.
Он уточнил, что сейчас Национальное управление по чрезвычайным ситуациям проводит тестирование курсантов, которые принимали участие в мероприятии.
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