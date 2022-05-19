Аномальная жара в Европе

В Испании температура воздуха - на 10-15 градусов выше сезонной нормы. В некоторых районах страны термометры показывают до 40°C. Подобного в это время года здесь не было два десятка лет. Детям и пожилым рекомендуют оставаться дома, особенно в полдень, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Во Францию тоже пришла первая в этом году жара. В большинстве регионов ожидается температура под 30°C: синоптики заявляют, что это редчайшее явление для второй половины мая.

"Я хорошо подготовилась: крем от солнца, солнечные очки, таблетки от головной боли или для ребёнка, если он плохо себя почувствует, бутерброды, ледяная вода - и всё что нужно в таких случаях".

"Мы приехали в Лион, а в Лионе можно взойти на холм Фурвьер - это не только хороший вид на город, но и прохладный ветерок".

Жара пришла в Европу из Африки. Пика синоптики ожидают на выходных, аномальная температура сохранится до следующей недели. Кроме того, горячий воздух уже приводит к образованию грозовых фронтов.