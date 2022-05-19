https://news.day.az/world/1463335.html Сенат США одобрил Украине помощь на $40 млрд
Сенат США одобрил Украине помощь на $40 млрд
Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.
Голосование еще продолжается, однако инициатива уже набрала достаточное для ее утверждения количество голосов.
Нижняя палата Конгресса одобрила законопроект о выделении по запросу администрации дополнительной помощи Украине на прошлой неделе. Теперь инициатива поступит на подпись президенту США Джо Байдену.
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