Сенат США одобрил Украине помощь на $40 млрд

Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.

Голосование еще продолжается, однако инициатива уже набрала достаточное для ее утверждения количество голосов.

Нижняя палата Конгресса одобрила законопроект о выделении по запросу администрации дополнительной помощи Украине на прошлой неделе. Теперь инициатива поступит на подпись президенту США Джо Байдену.