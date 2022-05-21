https://news.day.az/world/1463494.html Полёт мотогонщика чудом не закончился на голове у другого участника заезда - ВИДЕО
Полёт мотогонщика чудом не закончился на голове у другого участника заезда - ВИДЕО
Один из любителей зрелищных соревнований запечатлел столкновение двух мотоциклистов, участвовавших в заезде, организованном в конце апреля на одном из полигонов в США, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Мотоциклист имел неосторожность остановиться, чтобы попозировать перед собравшимися болельщиками, но появление другого участника заезда испортило планы спортсмена, который был сбит со своего "железного коня".
Со слов автора видео, оба мотоциклиста отделались синяками и на некоторое время лишились своих байков, которым потребовался ремонт.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре