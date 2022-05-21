Полёт мотогонщика чудом не закончился на голове у другого участника заезда

Один из любителей зрелищных соревнований запечатлел столкновение двух мотоциклистов, участвовавших в заезде, организованном в конце апреля на одном из полигонов в США, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Мотоциклист имел неосторожность остановиться, чтобы попозировать перед собравшимися болельщиками, но появление другого участника заезда испортило планы спортсмена, который был сбит со своего "железного коня".

Со слов автора видео, оба мотоциклиста отделались синяками и на некоторое время лишились своих байков, которым потребовался ремонт.