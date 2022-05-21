США и Южная Корея намерены расширить масштабы военных учений

Президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль договорились обсудить возможность расширения масштабов совместных военных учений. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам саммита в Сеуле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая растущую угрозу со стороны КНДР, оба лидера согласились начать дискуссии по расширению масштабов совместных военных учений на Корейском полуострове и в регионе рядом с ним. Оба лидера подтвердили готовность США разместить своевременно стратегические военные средства США в случае необходимости", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в пятницу. Стороны также готовы сотрудничать в противодействии угрозы со стороны КНДР в киберсфере.

Как говорится в заявлении, президент США подтвердил готовность Вашингтона защищать союзника и использовать все "возможности по обороне, включая ядерные, обычные и ПРО". Стороны договорились укрепить средства сдерживания в ответ на "дестабилизирующие действия КНДР".

В заявлении также отмечается, что Южная Корея и США считают необходимым поддержание стабильности и мира в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. "Президент Юн Сок Ёль и президент Байден подтвердили свою приверженность сохранению мира и стабильности, соблюдению международного права, включая свободу мореходства, в Южно-Китайском море и за его пределами. Президенты еще раз подчеркивают важность сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе, что является центральным элементом в безопасности и процветании Индо-Тихоокеанского региона", - сказано в заявлении.