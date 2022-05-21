Переговоры президентов Турции и Финляндии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с коллегой из Финляндии Саули Ниинистё, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
По информации Управления по связям Администрации президента Турции, Эрдоган и Ниинистё обсудили двусторонние связи и заявку Хельсинки на вступление в блок НАТО.
Эрдоган подчеркнул, что игнорирование террористических организаций, представляющих угрозу для союзников по НАТО, противоречит духу дружбы и партнерства.
Турецкий лидер призвал уважать решительную и законную борьбу Турции с открытыми угрозами в отношении национальной безопасности и населения.
По его словам, Анкара вправе ожидать поддержки в данном вопросе.
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