В Аргентине выявили первый возможный случай оспы обезьян у человека

Аргентинские специалисты проверяют первый возможный случай заражения оспой обезьян в стране.

Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения южноамериканской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Минздрав сообщает о возможном случае оспы обезьян. В городе Буэнос-Айрес сообщили о пациенте, у которого, вероятно, это заболевание. Оно пока не было подтверждено", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, заболевший житель провинции Буэнос-Айрес обратился с симптомами, совпадающими с оспой обезьян, после возвращения из Испании, где он находился с 28 апреля по 16 мая. "Пациент в целом чувствует себя хорошо, он изолирован и получает лечение", - сообщили в Минздраве. Специалисты ожидают результаты анализов.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. За последнее время он был обнаружен, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.