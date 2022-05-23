Пожар на судне на Филиппинах

По меньшей мере семь пассажиров погибли в результате пожара, вспыхнувшего на судне на Филиппинах.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает телеканал CNN Philippines, ссылаясь на службу береговой охраны.

"По меньшей мере семь человек погибли, 105 спасены", - приводит телеканал заявление ведомства.

Ранее телеканал ABC-CBN News со ссылкой на береговую охрану Филиппин сообщал, что пассажирское судно с 124 людьми на борту загорелось недалеко от порта Риал в филиппинской провинции Кесон, запаниковавшие пассажиры начали прыгать в воду. К ним немедленно приплыли спасатели из порта. Шесть пассажиров судна были доставлены в больницу, поисково-спасательные работы продолжаются, отмечал телеканал.