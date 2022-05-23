В Турции открылся первый в стране Музей сыра

В турецком городе Карсе открылся новый музей, который, как ожидается, станет точкой притяжения для туристов. Как сообщает издание Daily Sabah, первый в Турции и 18-й в мире Музей сыра за три месяца после открытия посетили уже 12 тыс. человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Музей обосновался в бастионе, построенном в 1734 году.

"Это здание было особенно важно для нас с исторической точки зрения, - рассказала изданию директор музея Ешим Коч. - Когда мы попадаем внутрь, мы стараемся объяснить процесс производства сыра, особенно в Карсе, от начала изготовления до момента продажи".

В музее показано, какие растения произрастают в регионе, как идет процесс дойки скота, а также воспроизведены здания времен Османской империи и Российской империи. Также здесь можно увидеть аппаратуру, которая используется для изготовления разных видов сыра.