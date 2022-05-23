В Великобритании выпустят монету с портретом принца Уильяма

В Великобритании по случаю приближающегося сорокалетия принца Уильяма будет выпущена пятифунтовая монета с его портретом. Об этом пишет издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Монеты номиналом 5 фунтов стерлингов с портретом принца поступят в обращение 21 июня, когда ему исполнится 40 лет. На них будет изображено число 40 и королевский шифр герцога Кембриджского - инициал W. На другой стороне монеты выгравировано изображение Елизаветы II, а на ребре надпись - "Его королевское высочество герцог Кембриджский".

Наряду с обычной пятифунтовой монетой ограниченным тиражом будет выпущена золотая версия весом в 140 г. Памятные монеты редко встречаются в обращении, так как предназначены больше в качестве сувениров и банки принимать их не обязаны.

"Эта монета отдает дань уважения зрелости и изяществу принца, который стал старшим членом королевской семьи и показал себя, как преданный муж и любящий отец троих детей", - заявила Клэр Макленнан, директор отдела памятных монет королевского монетного двора.

В 2011 году в честь свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон были выпущены пятифунтовые монеты с изображением герцогов Кембриджских.