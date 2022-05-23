В ООН прогнозируют ухудшение положения на рынке труда в мире

Ситуация на рынке труда в первом квартале 2022 года была хуже, чем в конце прошлого года, и она продолжит усугубляться во втором квартале, в частности, вследствие антиковидных ограничений в Китае и из-за событий в Украине. С таким прогнозом выступила в понедельник Международная организация труда (МОТ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в ее докладе, в первом квартале 2022 года суммарное количество отработанных рабочих часов в мире было на 3,8% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года - до введения антиковидных ограничений. В апреле - июне текущего года это снижение, согласно прогнозу МОТ, достигнет 4,2%, что эквивалентно потере 123 млн рабочих мест на полной ставке. "В целом число рабочих часов, как ожидается, снизится во втором квартале 2022 года, и драйверами этого выступают в основном продолжающиеся меры по сдерживанию [распространения пандемии] в Китае, что усугубляется событиями, связанными с конфликтом в Украине", - констатировали эксперты.

Согласно докладу, в четвертом квартале прошлого года в мире было отработано на 3,2% рабочих часов меньше, чем в четвертом квартале 2019 года. В январе - марте 2022 года ситуация ухудшилась по сравнению с предшествующим кварталом, что стало "отступлением от процесса восстановления" экономической жизни, наблюдавшегося в 2021 году.

Международная организация труда, являющаяся специализированным учреждением ООН, занимается разработкой международной политики, направленной на улучшение условий труда и жизни, устанавливает международные стандарты в области труда.