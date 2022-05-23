Цены на бензин в США обновили рекорд

Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув $4,596 за один галлон (3,785 литра). Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки на более чем 60 тыс. АЗС в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, средняя стоимость галлона бензина марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в РФ) к утру понедельника поднялась в США до $4,596 (в пятницу этот показатель составлял $4,593). Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем $6,069.

Уверенный рост цены на бензин в США начался в конце зимы этого года, при этом третью неделю подряд она стабильно растет, постоянно обновляя рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. При этом еще год назад цена на бензин держалась на уровне $3 за галлон.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставками в июле растет в понедельник на $1,19 (1,08%), до $111,47 за баррель.